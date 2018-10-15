مقتدى الصدر يوجه رسالة لأكراد العراق

وجه الزعيم الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، رسالة لأكراد العراق وقادتهم السياسيين؛ عقب رسالة وجهها سابقًا للطائفة السنية في بلاده.

وقال الصدر في تغريدة على موقع “تويتر”: “أردناكم أن تعيشوا معنا بلا انفصال، وهذا أعلى معاني الحب، لنكون سوية في عراق موحد”، مضيفًا: “أردناكم موحدين أقوياء أعزاء لا تظلِمون ولا تظلَمون”.

وأردف: “وسنتقاسم لقمة العيش بيننا بالعدل والإنصاف، ولن نسمح بالتعدي عليكم ونحن نعلم أن فيكم من هو محب الاعتدال ولا يفرق بين كردي وعربي إلا بالتقوى وحب الوطن”.

وتابع: “فهلموا إلى أن ننقذ العراق ونترك المحاصصة ونبعد كل فاسد ونجدد العهد للعراق، بوجوه جديدة نزيهة تحفظ هيبتكم وترفع منزلتكم بعد أن نعز العراق وشعبه”.

وختم قائلًا: “وليتوحد جيلكم القديم بالجيل الجديد، ولنكون وإياكم من دعائم العراق، ولتكون (كركوك) مثلًا للتعايش السلمي لكل الطوائف والأعراق”.

وكان الصدر قد وجه، السبت الماضي، رسالة إلى الأحزاب السياسية السنية في العراق؛ طالبهم خلالها بـ “ترك المحاصصة والطائفية”.

وتأتي مطالبة مقتدى الصدر، الذي حصل تيار يدعمه على أكبر عدد من نواب البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة، بالتزامن مع حراك سياسي لتشكيل حكومة عراقية جديدة برئاسة عادل عبدالمهدي.

وتسربت أنباء عن تمسك الكتل السنية بحصتها في الحكومة، وعدم اعتماد مرشحين تكنوقراط، شأنها في ذلك شأن الأحزاب الكردية التي تطالب بعدد من الوزارات السيادية والمناصب الأخرى.