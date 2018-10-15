السلطات السودانية تعتقل صحافيين احتجوا أمام المجلس الوطني

اعتقلت السلطات السودانية، يوم الإثنين، عددًا من الصحافيين خلال تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مباني المجلس الوطني؛ تضامنًا مع زميل لهم مُنع من دخول البرلمان.

وفرقت السلطات الأمنية تجمعًا للصحافيين كانت قد دعت له صحيفة “الأخبار” ومجموعة من الناشطين؛ للاحتجاج على منع الصحافي مرتضى أحمد من دخول البرلمان “دون إبداء أسباب”.

وأكد صحافيون، أنه جرى اعتقال الصحافي مرتضى أحمد نفسه خلال الوقفة، بجانب المحرر العام للصحيفة نزار سيد أحمد، ورئيس القسم السياسي عبدالرحمن العاجب، ورئيس قسم الأخبار أحمد حمدان.

وانتقد الصحافيون “سياسة الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الوطني عبدالماجد هارون، بشأن المنع وطلب الإذن مسبقًا لدخول المجلس”.

وانعقدت عدة اجتماعات بين قيادة المجلس وقيادات صحافية؛ من أجل الوصول إلى “صيغة توافقية تسمح للصحافيين بالقيام بدورهم في نقل ما يدور داخل المجلس، وتحفظ للمجلس مكانته التشريعية”، وعاد الصحافيون إلى متابعة الجلسات مع بدايات الدورة الجديدة، لكن مندوب صحيفة “الأخبار” ظل ممنوعًا من الدخول، الأمر الذي دفع الصحافيين لتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم، فرقتها السلطات واعتقلت بعضهم.