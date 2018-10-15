الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًّا بالرصاص بعد محاولته طعن جندي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنَّ جنودَه قتلوا بالرصاص فلسطينيًّا حاول طعن أحدهم في موقف للحافلات بالضفة الغربية على طريق سريع قرب مستوطنة أرييل.

وقال الجيش في بيان “حاول فلسطيني طعن جندي، وأطلق جنودنا النار عليه فأردوه قتيلًا.. لم تقع خسائر في صفوف قواتنا”.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن موقف الحافلات عادة ما يحرسه جنديان إسرائيليان.

وبدأ الفلسطينيون موجة من الهجمات بالسكاكين والدهس بالسيارات في الضفة الغربية المحتلة وداخل إسرائيل في عام 2015، بعد انهيار محادثات السلام.

ويريد الفلسطينيون أن تكون الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 جزءًا من دولة مستقبلية، وتعتبر معظم الدول الاستيطان اليهودي في المنطقة غيرَ مشروع.