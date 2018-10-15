أقاله العبادي.. القضاء العراقي يعيد فالح الفياض إلى كافة مناصبه

أظهرت وثيقة صادرة من محكمة القضاء الإداري العراقي، اليوم الإثنين، إلغاء قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بإعفاء مستشار الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض من جميع مناصبه.

وقالت المحكمة وفقًا للوثيقة المتداولة، “إن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس الوزراء يعود إلى وجود أسباب جدية تستدعي النظر بطلب المدعي”.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي المقال فالح الفياض، أن المحكمة “قررت إعادته إلى جميع مناصبه الحكومية”.

وأضاف المكتب، أن “الإلغاء جاء على اعتبار أن المسوغ الذي وضعه العبادي لإقالة الفياض، غير مقنع ولا قانوني، ولا يستند إلى فقرات الدستور”.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 30 أغسطس/ آب، إعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي، ومستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، من منصبه؛ بحجة “انخراطه في العمل السياسي والحزبي”، الأمر الذي يتعارض مع “المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها”.