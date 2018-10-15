الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيًا ويحاصر مدرسة في الضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بزعم الضلوع بنشاطات شعبية مسلحة، مضيفًا أنه”تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى( تابعة لمنظة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 6500 معتقل بينهم 350 طفلًا و62 معتقلة و6 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

من جهة أخرى، أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مداخل مدرسة “اللبن- الساوية” بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة والمعلمين.

وقال محافظ نابلس، أكرم الرجوب، الموجود مع وفد من وزارة التربية والتعليم، داخل المدرسة “إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تحاصر المدرسة، الواقعة على طريق رام الله نابلس، وشرعت بعملية إطلاق الغاز المسيل للدموع”.

وبيّن أن العشرات أصيبوا بحالات اختناق تمت معالجتهم ميدانيًا، موضحًا أن عددًا من الطلبة تمكن من دخول المدرسة قبل محاصرتها، في حين تمنع القوات الإسرائيلية البقية من دخولها.

وشدد الرجوب على أن الطلبة والأهالي والجهات الرسمية الفلسطينية، قرروا كسر قرار إغلاق المدرسة.

وقررت السلطات الإسرائيلية، أمس، إغلاق مدرسة اللبن – الساوية، بدعوى إلقاء الحجارة من داخلها تجاه قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وكانت المدرسة تعرضت في وقت سابق لهجوم مستوطنين، قبل أشهر، كما تتعرض لاقتحامات من الجيش الإسرائيلي باستمرار.