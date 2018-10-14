محكمة إسرائيلية تمنع “مؤقتًا” إبعاد طالبة أمريكية من أصل فلسطيني

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى هيئة قضائية)، الأحد، أمرًا مؤقتًا يمنع إبعاد الطالبة الأمريكية من أصل فلسطيني لارا القاسم عن إسرائيل، بحسب قناة “ريشت كان” الرسمية.

وكانت “قاسم”، قد تقدمت الخميس الماضي بالتماس، ضد قرار الحكومة الإسرائيلية منعها من الدخول للالتحاق بإحدى الجامعات رغم حصولها على تأشيرة.

إلا أن المحكمة المركزية في تل أبيب (وسط)، رفضت التماسها الجمعة، ما دفعها، في وقت سابق الأحد، للطعن مجددا على القرار أمام المحكمة العليا، التي جمدت إبعادها عن إسرائيل مؤقتًا لحين عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل.

وتحتجز السلطات الإسرائيلية “قاسم” في مطار “بن غوريون” الدولي، منذ وصولها في الثاني من الشهر الجاري، بسبب نشاطاتها ضمن حركة (BDS) التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل .

وأثارت قضية “القاسم” ضجة في إسرائيل التي أصدرت في 2017 قانونًا يمنع دخول الأجانب الذين يؤيدون علنًا مقاطعتها.

وكانت الجامعة العبرية في القدس قد انضمت إلى التماس “القاسم” موضحة في بيان، “أن هناك أهمية لوجود اختلاف في الآراء بين الطلاب”.

وأضافت أن منع لارا القاسم من دخول إسرائيل يمس بالتعليم العالي.

وتدعو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل (BDS)، إلى مقاطعة إسرائيل أكاديميًا وسحب الاستثمارات منها، لحين إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967.