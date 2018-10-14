الأردن يعلن افتتاح معبر “نصيب” مع سوريا غدًا الإثنين

أعلنت وزيرة الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، عن فتح “معبر جابر– نصيب” الحدودي بين الأردن وسوريا، غدًا الإثنين.

وقالت غنيمات، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يوم الأحد، إن “اللجان الفنية الأردنية السورية، اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين، وذلك خلال الاجتماع، الذي عقد الأحد، في مركز حدود جابر”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماعات أفضت إلى الاتفاق على فتح المعبر، اعتبارًا من غد الإثنين”.

وأكد أن “معبر نصيب يعد شريانًا حيويًا لحركة التجارة بين البلدين، ومن ثم إلى العديد من الدول”.

وكان الأردن أغلق المعبر “بشكل مؤقت، أمام حركة المسافرين ونقل البضائع؛ كإجراء احترازي للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين؛ نظرًا لأحداث العنف التي شهدها الجانب الآخر من الحدود (بلدة نصيب)، بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011”.

ويرتبط الأردن وسوريا بمعبرين رئيسيين هما “درعا – الرمثا”، و”نصيب – جابر”، ويزيد طول الحدود الأردنية السورية عن 375 كيلومترًا.