الجيش الليبي يؤكد جاهزيته العالية لتأمين الانتخابات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، عن “جاهزيتها العالية” لتأمين أية عملية انتخابية في البلاد من خلال حماية مراكز الاقتراع في مناطق سيطرتها.

وجاء ذلك حسب بيان نشره المكتب الإعلامي لقيادة القوات المسلحة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وأكدت في البيان أنه “يقع ضمن مسؤوليتها الوطنية والدستورية والقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة العسكرية، وأنها معنية بحماية المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة”.

#القيادة_العامة .تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أنه وضمن مسؤوليتها الوطنية والدستورية والقوانين… Posted by ‎مكتب الاعلام – القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية‎ on Sunday, October 14, 2018

وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي إن “المجلس سيلجأ لبدائل تمكّنه من إجراء الانتخابات، وتمكين الشعب من اختيار ممثليه وحكامه، وإنهاء هذه المرحلة بجميع مؤسساتها السياسية والتشريعية”.

وشدد السراج خلال مداخلته في اجتماع وزاري حول ليبيا عقد في نيويورك، الشهر الماضي حسب بيان لمكتبه الإعلامي، على أن “المسار الديمقراطي لن يستمر رهينة لمجلس النواب (في إشارة لمجلس نواب طبرق شرقي البلاد)”.

وطرح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في 21 سبتمبر 2017، خارطة عمل أممية تتضمن عدة نقاط من بينها إجراء انتخابات نهاية العام الحالي 2018.

يذكر أن لقاء عقد في باريس نهاية مايو/أيار الماضي، وجمع الخصوم السياسيين في ليبيا، نص على مبادرة فرنسية تتضمن إجراء انتخابات في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل.