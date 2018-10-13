مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى الأحزاب السنية‎ في العراق

وجه الزعيم الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر اليوم السبت، رسالة إلى الأحزاب السياسية السنية في العراق، طالبهم خلالها بترك المحاصصة والطائفية.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر ،”هذه رسالة إلى قادة السنة في العراق، أستحلفكم بمقاومتنا للمحتل، وأستحلفكم بصلواتنا الموحدة، وأستحلفكم بمؤازرتنا لكم ومواقفنا الاعتدالية لا سيما في الأنبار ونينوى، أن تتركوا المحاصصة الطائفية والحزبية”.

ودعا الصدر القادة السنة إلى تقديم المصالح العامة على المصالح الحزبية، وأن ينظروا في قواعدهم التي “هزّها العنف والتشدد”، في إشارة إلى المناطق السنية التي اجتاحها تنظيم داعش عام 2014.

وتأتي مطالبة مقتدى الصدر الذي حصل تيار يدعمه على أكبر عدد من نواب البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة، بالتزامن مع حراك سياسي لتشكيل حكومة عراقية جديدة برئاسة عادل عبد المهدي.

وتسربت أنباء عن تمسك الكتل السنية بحصتها في الحكومة، وعدم اعتماد مرشحين تكنوقراط، شأنها في ذلك شأن الأحزاب الكردية التي تطالب بعدد من الوزارات السيادية والمناصب الأخرى.