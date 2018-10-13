مقتل 3 أشخاص على الأقل بتفجيرين في مدينة بيدوة جنوب الصومال

قالت الشرطة الصومالية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، عندما فجر شخصان يشتبه بأنهما انتحاريان قنبلتين في موقعين بمدينة بيدوة جنوب البلاد، اليوم السبت.

وقال ضابط شرطة في المدينة لرويترز “شخصان يشتبه بأنهما انتحاريان فجرا نفسيهما داخل مطعمين في بيدوة. حتى الآن علمنا بمقتل ثلاثة مدنيين”.

وقال سكان في بيدوة لرويترز، إنهم سمعوا دوي انفجارين مساء اليوم، ثم شاهدوا تصاعد أعمدة دخان كثيف.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة المتشدد مسؤوليتها عن الهجوم المزدوج.

وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة لرويترز، إن “أعضاء في الحركة استهدفوا المطعمين اللذين يتردد عليهما جنود القوات الحكومية”.

ووقع الهجومان بعد ضربة جوية للقوات الأمريكية ضد متشددي الحركة في منطقة هاراديري بإقليم جلمدج.

وقالت الجيش الأمريكي اليوم السبت، إنه “مازال يقيم أثر هذه الضربة الجوية التي نفذت أمس الجمعة بالتعاون مع الجيش الصومالي”.