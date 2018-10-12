مستوطنون يقتلون سيدة فلسطينية رجمًا بالحجارة

استشهدت سيدة فلسطينية، وأصيب زوجها، مساء الجمعة، إثر تعرض مركبتهما لهجوم بالحجارة من قبل مستوطنين إسرائيليين، جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، استشهاد عائشة محمد راضي (45 عاما)، من بلدة بديا، قضاء مدينة سلفيت، إثر تعرضها وزوجها للاعتداء من قبل مستوطنين بإلقاء الحجارة على مركبتهما قرب حاجز حوارة، جنوب نابلس.

وبينت المصادر، أن السيدة أصيبت بحجر في رأسها بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى استشهادها.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها نقلت السيدة إلى مستشفى رافيديا الحكومي بنابلس، بعد أن أصيبت بحجر بالرأس بالقرب من حاجز حوارة، فيما أعلن عن وفاتها عقب ذلك.