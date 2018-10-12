ليبرمان يقرر وقف تزويد غزة بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء

قرر الاحتلال الإسرائيلي وقف تزويد غزة بالوقود المستخدم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، بزعم محاولة فلسطينيين زرع عبوات ناسفة على حدوده.

وقالت صحيفة “معاريف”: إنّ وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان “أمر بوقف نقل وقود الديزل إلى قطاع غزة، بعد السماح بنقل أربع شاحنات إليه صباح الجمعة”.

وأضافت الصحيفة أنّ “هذا القرار جاء بعد الاضطرابات الشديدة التي شهدتها حدود قطاع غزة، بما في ذلك رمي العبوات الناسفة وقنابل المولوتوف، والمحاولة الجدية لاختراق الحدود وإيذاء جنود الجيش الإسرائيلي”.

وشدد ليبرمان، بحسب معاريف، على أنّ إسرائيل لن تسمح بتدفق الوقود لغزة في الوقت الذي ترحب فيه حركة حماس بالعمليات ضد المستوطنين الإسرائيليين، وتواصل حشد الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

واستشهد 6 فلسطينيين، وأصيب عشرات آخرون، بعد مواجهات دامية على حدود غزة، فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشبان الفلسطينيين اقتحموا السياج الحدودي وسط القطاع، واقتربوا من أحد التلال الرملية التي يتحصن خلفها جنود إسرائيليون.