بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يستهدف إسماعيل هنية شرق غزة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يُظهر استهداف جنود الاحتلال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بقنابل الغاز خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة شرق قطاع غزة .

وأظهر الفيديو تصاعدًا كثيفًا للدخان، قالوا إنه “نتيجة قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي تجاه مجموعة من المتظاهرين شرق القطاع، أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة، حيث كان إسماعيل هنية بينهم”.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت استشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من 200 بجراح مختلفة برصاص الاحتلال، أثناء المواجهات التي اندلعت على حدود قطاع غزة.