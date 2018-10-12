استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

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ما زال التوتر مستمرًا على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بعد انطلاق مسيرات العودة الهادفة لكسر الحصار في مارس / آذار الماضي.









