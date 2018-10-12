استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب 60 آخرون، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة الـ 29 على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في تصريح صحفي، استشهاد 5 شبان وإصابة 60 آخرين برصاص الاحتلال خلال مشاركته في جمعة “انتفاضة القدس”.
وأوضح القدرة أن الطواقم الطبية تمكنت من نقل الإصابات إلى مشافي قطاع غزة رغم استهدافها من قبل قوات الاحتلال.
وتوزعت الإصابات وفق القدرة ما بين 50 إصابة بالرصاص الحي بينهم 10 أطفال و3 إصابات وصفت بالخطيرة جدًا.
وما زال التوتر مستمرًا على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، بعد انطلاق مسيرات العودة الهادفة لكسر الحصار في مارس / آذار الماضي .