وقف ضابطينِ في الشرطة العراقية إثر هروب 5 معتقلين من سجن النجف (صورة)

أوقفت السلطات العراقية اليوم الجمعة، ضابطَينِ وأربعة منتسبِينَ في الشرطة المحلية بمحافظة النجف، إثر هروب سجناء من سجن مكافحة الإجرام وسط المحافظة.

ونقل موقع “السومرية” المحلي عن محافظ النجف، لؤي الياسري، قوله إن”القوات الأمنية بدأت عملية خاصة للبحث عن خمسة سجناء هاربين من سجن مكافحة الإجرام”، مشيرًا إلى أنه “تم اعتقال 6 من عناصر الأمن بينهم ضابطانِ، للتحقيق معهم في الحادثة”.

ولفت الياسري إلى أنه “تم تشكيل لجنة خاصة لمحاسبة المتورطين في تلك الحادثة”، مؤكدًا أن “القوات الأمنية نشرت أسماء الهاربين وصورهم على نقاط التفتيش والحواجز الأمنية، للمساعدة في القبض عليهم”.

وكان مصدر أمني قد صرح بأن خمسة سجناء محكومين هربوا من سجن مكافحة الإجرام، بعد إحداث ثقب في حائط سجن المركز، في عملية فريدة من نوعها.

وتشهد محافظة النجف العراقية استقرارًا أمنيًا نسبيًا، وقلّما تشهد خروقًا في الملف الأمني، إذ توليها الحكومة العراقية اهتمامًا خاصًا، لما تضمه من مراقد دينية.