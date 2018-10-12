مسؤول فلسطيني: المبعوث الأممي لم يعد مقبولًا لدينا

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، أنها “لن تمارس أي دور ولن تتعاون” مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في تصريح صحفي: “أبلغنا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن المبعوث الخاص نيكولاي ملادينوف، لم يعد مقبولًا لدى الحكومة الفلسطينية”.

وأضاف مجدلاني، أن ملادينوف “تجاوز دوره من خلال السعي لعقد اتفاقات بين إسرائيل وحماس“، مشددًا على أن “الدور الذي يلعبه يمس الأمن القومي الفلسطيني ووحدة الشعب”.

وبالرغم من توقف المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بسبب ضغوط مارسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حد ما، تم التوصل الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق محدود برعاية الأمم المتحدة، تمول قطر بموجبه شحنات الوقود التي تحتاجها غزة لمدة 6 أشهر.