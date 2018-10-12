بينهم قادة.. البغدادي يأمر بتصفية مئات من عناصر داعش بسبب “الخيانة”

أمر زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، بقتل مئات من أتباعه، بينهم قادة، بسبب “عدم ولائهم للتنظيم”، بحسب ما ذكرت تقارير للمخابرات العراقية.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن تلك التقارير، أن البغدادي “أمر بقتل 320 من أتباعه، بسبب خيانتهم لداعش واستهتارهم الذي ألحق خسائر فادحة بالتنظيم في كل من العراق وسوريا”.

وفقد التنظيم حوالي 90% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العام 2014 عندما أعلن البغدادي نفسه رئيسًا لدولة الخلافة.

وذكرت صحيفة “عراقي نيوز” أن “بعض عناصر تنظيم داعش فروا إلى أماكن مجهولة خوفًا على حياتهم بعد أن علموا بأوامر البغدادي”.

وبينت الصحيفة أن “من بين القادة البارزين، الذين أمر البغدادي بقتلهم: أبو البراء الأنصاري، وسيف الدين العراقي، وأبو عثام التلعفري، وأبو إيمان الموحد، ومروان حديد السوري”.

ووجه البغدادي، العام الماضي، رسالة صوتية حث فيها أتباعه على “حرق أعدائهم في كل مكان، واستهداف المراكز الإعلامية للكفار”، على حد تعبيره.