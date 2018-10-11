الجيش الإسرائيلي يعتقل منفذ عملية الطعن في نابلس

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، منفذ عملية الطعن في منطقة حوارة بنابلس، والتي أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي ومستوطنة كانت تتواجد في مكان العملية وقت وقوعها.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منفذ العملية بعد ساعات من البحث والتحري، بعد اقتحام الجيش لبلدة جماعين شمال الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن “الشرطة الإسرائيلية واصلت نشاطها الاستخباراتي والأمني بالتعاون مع جهاز الشاباك، فيما قام أفراد من الوحدة الخاصة الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش بإلقاء القبض على منفذ العملية”.

وأشارت إلى أن الشاب الفلسطيني الذي نفذ العملية من سكان “جماعين” ويبلغ من العمر 19 عاما .

وكان شاب فلسطيني قد نفذ الخميس عملية طعن أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح وصفت بالخطيرة، وإصابة مستوطنة بجراح متوسطة .