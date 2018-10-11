إسرائيل تقرر بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل ‎

قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم الخميس، إنه سيعمل على توسيع بناء المستوطنات في مدينة الخليل.

وأضاف ليبرمان، عبر حسابه على “تويتر”: إنه “ستتم الموافقة على خطة لبناء 31 وحدة سكنية استيطانية جديدة في حي حزقيا في الخليل، يوم الأحد المقبل”.

وأشار إلى أن الخطة، التي وافقت عليها مؤسسات التخطيط مؤخرًا، تشمل بناء منازل جديدة ورياض أطفال وأماكن عامة في الوحدات الاستيطانية المقامة.

وأكد الوزير الإسرائيلي أنه يسعى لزيادة التوسيع الاستيطاني خلال الفترات المقبلة في مدينة الخليل.

وكانت الإدارة المدنية الإسرائيلية قد أصدرت أمرًا يقضي بتعديل اختصاص مستوطنة “عميحاي” جنوب شرق نابلس بثلاثة أضعاف مساحتها حاليًا؛ من أجل شرعنة بؤرة “عدي عاد” المجاورة لها وضمها لمستوطنة “عميحاي”.

وكان مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، قال، في تصريح صحفي، اليوم الخميس: “إن مجلس قروي جالود تلقى نسخة من رسالة موجهة للمحامي شلومي زخاريا من يش دين، الذي يمثل المجلس في المحكمة العليا، تفيد بأن الإدارة المدنية تعتزم إجراء تعديل على حدود بلدية عميحاي”.

وأكد دغلس أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسًا ضد إنشاء مستوطنة “عميحاي” على أراضي قرية جالود جنوب نابلس، وحكمت بأنها لا تناقش مسألة إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلّة.