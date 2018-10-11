رئيس الوزراء الأردني يجري تعديله الوزاري الأول ويدمج وزارات

أجرى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز تعديله الوزاري الأول اليوم الخميس، وذلك بصدور الإرادة الملكية بالموافقة على التعديل الذي قرَّر من خلاله الرزاز دمج 6 وزارات، إذ تمَّ دمج وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم العالي، في حقیبة واحدة، تَسلَّمھا الدكتور عزمي محافظة.

كما تمَّ دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة، وتَسلَّمھا الدكتور محمد أبو رمان، ودمج الرزاز أيضًا، وزارتي الزراعة والبیئة في حقیبة واحدة، تَسلَّمھا المھندس إبراھیم الشحاحدة.

كما نصَّت الإرادة الملكیة، على استحداث وزارة التطویر الإداري والمؤسسي، وأوكلت للوزیرة مجد شویكة، التي كانت تشغل منصب وزیر تطویر القطاع العام.

وشمل التعديل أيضًا، تعيين المهندس رائد أبو السعود وزیرًا للمیاه والري، والدكتور بسام التلھوني وزیرًا للعدل، وفلاح العموش وزیرًا للاشغال العامّة، وبسمة موسى إسحاقات وزيرًا للتنمیة الاجتماعیة، وغازي الزبن وزیرًا للصحة.