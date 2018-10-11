وزير الخارجية التركي يجتمع في بغداد مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي

بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، العلاقات العراقية التركية مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي يزور العاصمة بغداد.

وذكر بيان صدر عن مكتب عبدالمهدي، أنه استقبل أوغلو في مكتبه، وناقش معه العلاقات العراقية التركية التي وصفها بـ “المتميزة”.

وبحسب البيان، بحث الطرفان أيضًا أزمة المياه والإشكالات المتعلقة بها، فضلًا عن مناقشة أوضاع المنطقة، حيث أكد عبدالمهدي، أن “العراق دخل مرحلة الإعمار بعد الانتصار على الإرهاب، وهذا يتطلب دعم المجتمع الدولي له”.

وأضاف، أن “هناك علاقات جيدة مع تركيا، وسوف يتم العمل على تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الجارين”.

ومن جانبه، أكد أوغلو، دعم تركيا للعراق في جميع المجالات، والعمل المستمر لتعزيز العلاقات بين أنقرة وبغداد، واستعداد بلاده للعمل المشترك لحل القضايا العالقة.

وتأتي زيارة أوغلو إلى بغداد بعد ساعات على زيارة رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي إلى تركيا، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أعلن الحلبوسي، أن تركيا وافقت على زيادة الإطلاقات المائية للعراق.