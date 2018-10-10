إسرائيل تستأنف إدخال الوقود “القطري” لمحطة كهرباء غزة‎

قال مصدر أمني فلسطيني إن السلطات الإسرائيلية استأنفت، صباح الأربعاء، إدخال الوقود الذي قال مسؤولون دوليون إن “تمويله قطري”، لصالح محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، عبر معبر “كرم أبو سالم” التجاري (جنوب).

وتوقع المصدر إدخال نحو “7 شاحنات من الوقود القطري للقطاع، على مدار اليوم”، وأمس الثلاثاء دخلت أول دفعة من الوقود القطري إلى قطاع غزة عبر معبر “كرم أبو سالم”، وفق الأناضول.

في السياق نفسه، أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، رفضها المطلق للمشاريع كافة التي وصفتها بـ”المشبوهة” والحلول المرحلية وخلق أجسام موازية ومحاولات الالتفاف على الشرعية الفلسطينية.

وقالت الحكومة، في بيان، إن رفضها يأتي “حفاظًا على وحدة الوطن، وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة عن بقية الوطن، وتصفية القضية الفلسطينية، وتدمير مشروعنا الوطني”.

والخميس الماضي، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن “اتفاقًا مع قطر وضع في الأسابيع الأخيرة، سيتم من خلاله تمويل شراء الوقود لمحطة الكهرباء”.

والشهر الماضي، ذكرت قناة “ريشت كان” العبرية (حكومية) أن إسرائيل أبرمت اتفاقًا أوليًا مع عدد من الدول المانحة، لتنفيذ مشاريع عاجلة في قطاع غزة.

وقالت القناة إن إسرائيل قدمت خطتها للدول المانحة (لم تسمها) لغزة، خلال اجتماع خاص بها عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشارت إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين وضع الكهرباء، وتقديم دعم للقطاع الصحي، دون تفاصيل أخرى.