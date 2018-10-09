الحريري: هناك تنازلات من جميع الأطراف ونأمل في تشكيل الحكومة قريبًا

قال رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة بعد عودة الرئيس ميشال عون من رحلة خارجية، وذلك بعد التنازلات التي قدمتها جميع الأطراف.

وصرّح الحريري للصحفيين قائلًا: “هناك تنازلات من جميع الأطراف بمن فيهم التيار الوطني الحر… نتمنى تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس من يريفان؛ لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة”.

ومن المتوقع عودة عون، الذي يزور أرمينيا حاليًا، يوم الجمعة المقبل.

ويُنظر على نطاق واسع إلى الخصومة بين الحزبين المسيحيين الرئيسيين- التيار الوطني الحر المتحالف مع جماعة حزب الله الشيعية، وحزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله- على أنها العقبة الرئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق.

وكان الحريري قد قال، يوم الخميس، إن الحكومة سوف تتشكل خلال أسبوع إلى عشرة أيام؛ لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، ودعا جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات.

ومنذ الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في مايو/أيار، لم يتمكن الساسة من الاتفاق على حكومة وحدة وطنية يمكنها العمل على إصلاحات اقتصادية ضرورية.