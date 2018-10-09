تقرير: روسيا ترسل صواريخ “S300” للقوات الإيرانية في سوريا‎

قال موقع “ديبكا” العسكري الإسرائيلي، إن روسيا أرسلت 24 بطارية صواريخ للدفاع الجوي من طراز “S300” للقوات الإيرانية في سوريا.

وأشار إلى أن إرسال الصواريخ جاء قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو والذي سيبحث مسألة شحنات الأسلحة الإيرانية لحزب الله في سوريا، حسب تعبيره.

وذكر الموقع في تقرير له: “أعلنت موسكو أمس الاثنين أنها قامت بإرسال ثلاث مجموعات من بطاريات صواريخ “S300″ للدفاع الجوي وعددها 24 صاروخًا إلى سوريا حيث ستقوم فرق من القوات الإيرانية بتشغيلها.”

ولم يعط التقرير مزيدًا من التفاصيل، غير أن موسكو أعلنت بدء إرسال صواريخ “S300” إلى سوريا الأسبوع الماضي في أعقاب اتهامها لإسرائيل بإسقاط طائرة الاستطلاع الروسية قبالة السواحل السورية الشهر الماضي وعلى متنها 15 جنديًّا.

ونقل التقرير عن نتنياهو قوله في تصريحات مساء أمس الاثنين “إن الرئيس الروسي يدرك مدى التزامي بأمن إسرائيل ويعرف أهمية الجولان لنا.”

وزعم نتنياهو بأن الجولان تشكل قلعة أمامية لاستقرار إسرائيل وأنها “يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وإلا فإن إيران وحزب الله سيصلان إلى الجليل.”