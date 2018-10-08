تقرير إسرائيلي: خبراء إيرانيون تسلموا منظومة صواريخ S300 في سوريا‎

كشف موقع “ديبكا” القريب من الاستخبارات الإسرائيلية، أن روسيا سلّمت المنظومة الصاروخية S300 في سوريا الى الخبراء الإيرانيين للتعامل مع أي تهديد خارجي يواجه سوريا.

وأشار التقرير الإسرائيلي الذي نشرته وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، مساء الإثنين، أن “خبراء إيرانيين تسلموا منظومة الصوايخ الروسية S-300 في سوريا، وهم يتولون عملية تشغيل هذه المنظومة”، مضيفًا أن “الإيرانيين يجيدون التعامل مع هذا الطراز من الصواريخ التي تسلموها قبل عامين من روسيا”.

وأضاف التقرير أن قرار روسيا إرسال فرق من إيران إلى سوريا للسيطرة على نظام S -300 قد فاجأ المسؤولين من النظام الإسرائيلي والولايات المتحدة.

ووفقًا للموقع الإلكتروني الإسرائيلي، فإن استخدام القوات الإيرانية للعمل مع صواريخ S-300 سيجعل من الممكن أن تكون القوات الروسية في مأمن من الضربة الجوية المباشرة في حال قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل لاستهداف منظومة الصواريخ في سوريا.

كما نقل التقرير عن مصادر عسكرية ومخابراتية، قولها إن روسيا أرسلت ثلاث قاذفات من طراز S-300 إلى سوريا، تحتوي كل منها على ثماني قاذفات صواريخ وكل قاذفة بها 100 صاروخ، وتم إصلاح جميع هذه المعدات في المصانع الروسية.

وأعلنت روسيا في الشهر الماضي تسليم سوريا منظومة إس 300، بعد إسقاط الطائرة “ايل 20” الروسية عندما اختبأت طائرات إسرائيلية وراءها خلال تصدي المضادات السورية للطائرات الإسرائيلية في هجوم على سوريا.