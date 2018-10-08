العاهل الأردني يؤكد لزعيم حزب العمل الإسرائيلي ضرورة إحياء عملية السلام

المصدر: ا ف ب

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم الإثنين، ضرورة إحياء عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خلال استقبال زعيم حزب العمل، آفي غاباي في عمّان.

وشدد الملك عبد الله الثاني، على “ضرورة إعادة إحياء عملية السلام، استنادًا إلى حل الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.

وقال وفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي، إنّ “مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين”.

وأكد أنّ “الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها”.

من جهته، أعرب غاباي، خلال اللقاء، عن “تقديره لأهمية اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، ولجهود الملك الموصولة من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة”.

وعبّر غاباي عن “التزامه بتحقيق السلام بين إسرائيل والدول العربية على أساس حل الدولتين بصفته السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن طويل المدى لإسرائيل”.