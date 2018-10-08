متهم بقضية مخدرات.. النائب الأردني المحسيري: أنا في بيتي ولا صحة لما يتداول

نفى النائب في البرلمان الأردني عبد عليان المحسيري، اليوم الإثنين، المعلومات المتداولة حول توقيفه إثر ضبط الأجهزة الأمنية لمخدرات داخل أحد المكاتب التابع له.

وأكد المحسيري في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أن قصة مداهمة مكتبه من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تمت بناء على بلاغ تقدم به أحد العاملين السابقين لدى شركته التي تعنى بتحصيل المطالبات الطبية.

وأضاف، أنّ “الموظف السابق زعم في بلاغه وجود آلة تزوير طوابع لديه”.

وفي السياق نفسه، أشار المحسيري إلى أن المداهمة ليس لها أي علاقة بما يعرف بـ “قضية الدخان” التي طالت أسماء مسؤولين أردنيين، وقضية فساد مستشفى البشير الحكومي.

وبين “أن ما يتم تداوله حول ضبط مخدرات وتوقيفي من قبل المدعي العام، عارٍ عن الصحة، وأنا موجود في بيتي بين أهلي وأقاربي”.

جاء ذلك، بعد أن داهمت فرق تابعة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، يوم الإثنين، مكتب عضو في البرلمان بالعاصمة عمان، بحسب مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن “فرق مكافحة الفساد فتشت مكتب النائب على خلفية الاشتباه فيه بقضية مخدرات”، مشيرة إلى أنه جرى تحويل القضية إلى الجهات المختصة في مديرية الأمن العام.