إسرائيل تعلن أنها تستعد لعملية عسكرية ضد قطاع غزة

أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعضاء حكومته أن الجيش يستعد لعملية عسكرية ضد قطاع غزة في حال لم تتحسن الأوضاع هناك.

وقالت القناة الثانية، أمس، إن نتنياهو ” أبلغ مجلس الوزراء بأنه إذا لم تتحسن الأوضاع في قطاع غزة؛ فإن إسرائيل تستعد للقيام بعملية عسكرية ضد القطاع”.

وأضاف نتنياهو، بحسب القناة، “إذا تضاءل واقع الاضطرابات المدنية في غزة، فهذا أمر مرغوب فيه، لكن ليس من المؤكد أن يحدث هذا، ولذا فإننا نعد عسكريًا، هذا ليس تصريحًا فارغًا”.

وتبذل مصر والأمم المتحدة جهودًا من أجل تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي في غزة لتفادي أزمة إنسانية محتملة.

وكان العديد من النقارير الإنسانية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية حذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ويطالب الفلسطينيون والعديد من الدول برفع الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة من أكثر من 11 عامًا.