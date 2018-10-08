الجيش الإسرائيلي يعتقل شقيقة منفذ “عملية بركان”

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، شقيقة منفذ عملة مستوطنة “بركان” التي أسفرت عن مقتل مستوطنَين.

وداهمت قوة عسكرية إسرائيلية حي المعاجين في مدينة نابلس صباح الاثنين، واعتقلت فيروز نعالوة المحاضرة في كلية الصيدلة بجامعة النجاح الوطنية.

ولقي إسرائيليان مصرعيهما متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها أمس الأحد، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في المنطقة الصناعية بمستوطنة “بركان” المقامة على أراضي محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث العبرية (إذاعة رسمية)، إن الإسرائيليَين -وهما رجل وامرأة- لقيا مصرعيهما متأثرين بجروحهما وأن ثالثًا يتلقى العلاج.

وأضافت الإذاعة أن منفذ الهجوم -وعمره 23 عامًا، من سكان طولكرم، شمالي الضفة- فرّ من المكان بعد تنفيذ عملية إطلاق النار.

من جانب آخر، اعتقل الجيش الإسرائيلي 19 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ” تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.