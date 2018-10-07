مقتل إسرائيليين بهجوم مسلح قرب سلفيت بالضفة الغربية (صور وفيديو)

قتل مستوطنان إسرائيليان وأصيب ثالث بجراح خطيرة صباح يوم الأحد، جراء عملية إطلاق نار في المنطقة الصناعية قرب مستوطنة “أريئيل” شمال الضفة الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مطلق النار قد لاذ بالفرار، وإنها بدأت في مطاردته لإلقاء القبض عليه.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والشاباك تقوم حاليًا بمطاردة منفذ الهجوم المعروفة هويته لقوات الأمن , بالإضافة إلى ذلك تم نشر العديد من القوات في المنطقة لإجراء عمليات تفتيش .

وبحسب القناة 20 الإسرائيلية، فإن مطلق النار من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية ويبلغ من العمر 21 عام.

فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن منفذ الهجوم استخدم سلاح M16 في تنفيذ العملية، وقد دخل إلى أحد المصانع التي يعمل بها في الثامنة صباحاً وبدأ بإطلاق النار على الموجودين، ولاذ بالفرار مع سلاحه.

ووفقاً للقناة فإن القتيلان هما رجل وامرأة في الثلاثينيات من عمريهما، بينما المصاب الثالث امرأة في الخمسينات من العمر.

وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من البلدات الفلسطينية بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أغلق بلدات (قراوة بني حسان، بديا، كفل حارس، حارس، بروقين، سرطة، مسحة، دير استيا)، بالحواجز العسكرية، ومنع تنقل المواطنين بينها.

وأضاف الشهود، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تعمل على تمشيط المنطقة بمساعدة طائرة مروحية.

وذكرت هيئة البث العبرية أن “مطلق النار عامل فلسطيني سابق في مصنع ما، من منطقة قلقيلية شمالي الضفة، وأطلق النار من سلاح آلي في أحد المكاتب على شاب وشابة في الثلاثينيات من عمرهما، وصفت حالتهما بالحرجة جداً، وسيدة في الأربعينيات وهي بحالة خطرة”.