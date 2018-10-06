صورة.. أسماء الأسد بعد شهرين من علاج سرطان الثدي بالكيماوي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بعد نحو شهرين من إعلان إصابتها بسرطان الثدي.

وأظهرت الصور الجديدة أسماء الأسد، وقد أعياها المرض وهي تغطي شعر رأسها من أثر العلاج الكيميائي وفقًا لنشطاء.

وتباينت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي حول مرض أسماء الأسد بين متشفٍ بمرضها وبين داعٍ لها بالشفاء.

ونشر تامر تركماني على حسابه بـ”تويتر” صورة الأسد قائلًا: “أسماء الأسد في فترة العلاج من سرطان الثدي، اللهم ياعزيز يا قوي يا جبار يا منتقم”.

وقال العقيد الطيار مصطفى بكور في تغريدة “بعض مما ذاقه السوريون بالسلاح الكيماوي على أيدي الأسد تذوقه زوجته أسماء بعد إصابتها بالسرطان. ضحايا كيماوي الأسد تعذبوا دقائق ثم استشهدوا بينما أسماء تذوق العذاب كل يوم ولا تموت”.‏

(( وما كان ربك نسيا )) بعضا مما ذاقه السوريون بالسلاح الكيماوي على أيدي الأسد تذوقه زوجته أسماء بعد إصابتها بالسرطان.

ضحايا كيماوي الأسد تعذبوا دقائق ثم استشهدوا بينما أسماء تذوق العذاب كل يوم ولا تموت .

اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. pic.twitter.com/PW62864TzX — العقيد الطيار مصطفى بكور (@mostafabakkour6) October 6, 2018

فيما كتبت ‏نور ملاك على حسابها في “فيسبوك”: “صورة جديدة للسيدة أسماء الأسد الله يشفيكي سيدة الياسمين ويعافيكي دعواتكم لها”.

وغردت رانيا جابرعلى حسابها بـ “تويتر” قائلة: “كان بإمكان أسماء الأسد أن تسافر لروسيا بغرض العلاج من مرض السرطان؛ لكنها أبت إلا أن تعالج بالمستسشفيات العمومية السورية، تضامنًا مع كل مرضى السرطان السوريين الذين عانوا الحصار”.

كان بإمكان #أسماء_الأسد أن تسافر لروسيا بغرض العلاج من #مرض_السرطان لكنها أبت إلا أن تعالج بالمستسشفيات العمومية السورية ،تضامنا مع كل مرضى السرطان السوريين الذين عانو الحصار أسماء الأسد ليست زوجة إتيكيت وفراغ فكري كما هو حال زوجات أغلب رؤساء المنطقة .بل شخصية صلبة فكريا وثقافيا. pic.twitter.com/2Z5wjNvTcO — رانيا جابر (@raniajber) October 6, 2018

وكانت الرئاسة السورية كشفت في الـ8 من آب/ أغسطس الماضي عن إصابة زوجة الأسد، بسرطان الثدي.

وقالت الرئاسة على حسابها بـ”تويتر”: “بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرًا”.

ونُشرت آنذاك صورة للسيدة الأولى، البالغة من العمر 43 عامًا، إلى جانب زوجها بشار الأسد، أثناء ما يبدو أنها جلسة لتلقي العلاج.