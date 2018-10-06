آلية جديدة لتشكيل الحكومة العراقية المرتقبة

قال عضو في ائتلاف النصر، السبت، إن جميع الكتل السياسية الرئيسة اتفقت على تقديم 5 مرشحين لشغل المناصب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة.

وأضاف ناظم الساعدي أن”رئيس الوزراء المكلّف عادل عبدالمهدي له اختيار أحد الأسماء المرشحة من الكتل، أو رفضها جميعها، في حال لم يكن مقتنعًا بالترشيحات”.

وأوضح أن “عدد الوزارات سيبقى ثابتًا دون تغيير كما كان في الحكومة الحالية، وتحصل الكتل السياسية على المقاعد الوزارية حسب الاستحقاق الانتخابي”.

ويرأس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

وكلّف رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، مرشح الكتلة الأكبر عادل عبدالمهدي الثلاثاء الماضي بتشكيل الحكومة، خلال 30 يومًا من تاريخ التكليف بحسب نص الدستور العراقي.

وتم اختيار عبدالمهدي بالتوافق بين مختلف القوى السياسية بينها تحالف “سائرون” الذي تصدر الانتخابات التي جرت في أيار/مايو بحصوله على 54 مقعدًا من أصل 329.

وعلى مدى السنوات التي أعقبت الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، تقاسم السنة والشيعة والأكراد المناصب الرفيعة في الدولة وفق ما هو متعارف عليه باسم “المحاصصة”.

ويعتبر الصدر أن “المحاصصة” كانت وراء استشراء الفساد وعدم استتباب الأمن في البلاد. ويسعى لأن تكون الحكومة المقبلة من التكنوقراط الفنيين غير الحزبيين.