نتنياهو: سنرد بقوة على أية عملية تنطلق من غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل سترد بقوة على أية عملية تنطلق من قطاع غزة ضد مستوطنات الغلاف.

وأضاف نتنياهو خلال لقاء مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في القدس، أن إسرائيل تتوقع أن يقف المجتمع الدولي ضد العدوان الإيراني في سوريا ولبنان.

في وقت سابق، دعا وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ، قيادة الجيش الإسرائيلي بأخذ أقصى درجات الحذر والجاهزية، تحسبا لأي سيناريو متوقع مع قطاع غزة .

وعزز الجيش الإسرائيلي تواجد جنوده والقناصة على طول حدود قطاع غزة، وقام بنشر بطاريات للقبة الحديدية لاعتراض الصواريخ ، بعد جلسة لتقييم الأوضاع عقدها رئيس هيئة الأركان الجنرال غادي ايزنكوت ، وخاصة بعد الحديث عن تعثر جهود التهدئة.

فيما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح صحفي ، إن هناك قرارا من قيادة الجيش بالتعامل بقوة وحزم مع الشبان المتظاهرين على حدود قطاع غزة .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط ثلاثة شهداء وإصابة أكثر من 150 مواطنا، خلال استهداف الجيش الإسرائيلي لهم أثناء تواجدهم على السياج الأمني ، ضمن فعاليات مسيرة العودة التي تنظمها الفصائل الفلسطينية في غزة رفضا للحصار.