الحريري يتوقع تشكيل حكومة جديدة في غضون 10 أيام

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الخميس، إنه “يتوقع تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع أو عشرة أيام، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يحتمل التأخير”.

ومنذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار في لبنان، عطّلت الخلافات السياسية تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما أثار المخاوف بشأن الاقتصاد المثقل بالديون.

ورأى الحريري أن “الوضع الاقتصادي في البلد لا يتحمل الخلافات اللبنانية الداخلية يجب علينا كأحزاب لبنانية كلنا… نشتغل لحماية لبنان وكلنا نتعاون مع بعض لكي نقدر نصل إلى بر الامان، مضيفا “أقول إن الاقتصاد بوضع صعب؟ نعم بوضع صعب جدا ولذلك أنا أدق ناقوس الخطر”.

واعتبر أنه “توجد حلول. أنا وفخامة الرئيس ناقشناها وإن شاء الله خلال أسبوع إلى عشرة أيام ستتشكل الحكومة”.

وخلال الشهور الخمسة التي تلت إجراء الانتخابات، عبر الحريري مرارا عن تفاؤله إزاء حدوث انفراجة قريبة.

وتتنافس الاحزاب في نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان على الوزارات فيما حث المانحون الأجانب على تجنب أي تأخير وحذر الساسة اللبنانيون من حدوث أزمة اقتصادية.

ونتنج عن مؤتمر للمانحين الدوليين عقد في باريس في أبريل/نيسان الماضي تعهدات بمليات الدولارات المشروطة بالإصلاحات التي يتعين على الحكومة الجديدة القيام بها.

واستمرت آخر حكومة لبنانية في العمل لتصريف الأعمال منذ انتخابات مايو/أيار التي أنتجت برلمانا يميل لصالح جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.