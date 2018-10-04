مروان المعشر يدعو لمراجعة اتفاق وادي عربة ويطمئن على تماسك العائلة المالكة بالأردن(فيديو)

في لقاء خاص مع “إرم نيوز” قدم السياسي والدبلوماسي الأردني مروان المعشر عرضًا مقتضبًا حول آخر التطورات على الساحة الأردنية اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا وإعلاميًا، خاصة وأنه يحمل رؤية خاصة جسّدها عبر المطالبة بتغيير النهج للخروج من أزمة البلاد التي عززتها فجوة الثقة بين الشارع والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعبر المعشر عن ثقته برئيس الحكومة الأردنية ومدى إدراكه لأبعاد أزمة البلاد، إلا أن هذه الثقة لا تطال تيارات وقوى وصفها بالمحافظة والمؤثرة التي تعرقل التغيير المنشود.

وحول ما تسرّب من تغريدات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صادرة عن أفراد من العائلة الأردنية المالكة، نفى مروان المعشر أن يكون هناك أي خلاف واعتبرها بمثابة السم الإلكتروني.

الدبلوماسي الأردني الذي اشتهر بأنه أول سفير لعمان داخل إسرائيل، وطالب بمراجعة اتفاق وادي عربة وعدم تجديد اتفاق السلام مع إسرائيل نتيجة تهديد المصالح العليا للأمن القومي الأردني.

وتطرّق المعشر في معرض حديثه إلى مواضيع أخرى مستعيدًا خبرته في مجال الإعلام كصحفي ووزير سابق، حيث أعرب عن أسفه من تراجع مؤشر المهنية والموضوعية نتيجة ما وصفها بالعراقيل التي وضعتها بعض الأنظمة على عمل الإعلام وتفريغه من مضمونه بتسليط الضوء على الحقيقة.