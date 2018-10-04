إصابة سفير الاتحاد الأوروبي بتسمم في البصرة العراقية

قال مصدر حكومي عراقي، اليوم الخميس، إن سفير الاتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا، أصيب بحالة تسمم؛ جراء شربه مياهًا ملوثة خلال الزيارة التي يجريها إلى محافظة البصرة جنوبي البلاد.

ووصل بليكوا إلى البصرة، يوم أمس؛ للاطلاع على المشاريع التي تحتاجها المحافظة في قطاع الخدمات العامة من قبيل الكهرباء ومياه الشرب، وفق المصدر، وهو عضو في الحكومة المحلية بمحافظة البصرة.

وقال المصدر: “إن سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، أصيب بحالة تسمم، اليوم الخميس؛ جراء شربه مياهًا ملوثة في محافظة البصرة؛ مما استدعى نقله إلى فندق وسط المدينة لتلقي العلاج، تحت إشراف كادر طبي”.

وأوضح المصدر، أن السفير كان من المقرر أن يجري اليوم جولة ميدانية لتفقد عدد من المشاريع الخدمية في محافظة البصرة، والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ولم يبيّن المصدر الوضع الصحي الحالي للسفير، كما لم يصدر بيان رسمي حول الواقعة من قبل الحكومة العراقية أو الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان)، قد أعلنت أواخر الشهر الماضي، عن تسجيلها أكثر من 70 ألف حالة تسمم جراء تلوث مياه الشرب خلال أسابيع.

وتعتمد البصرة في الغالب على مياه شط العرب لتغذية مشاريع الإسالة، إلا أن نسبة الأملاح الذائبة في المياه مرتفعة جدًا عن النسبة المسموح بها، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

والبصرة هي مهد احتجاجات شعبية متواصلة على نحو متقطع، منذ 9 يوليو/ تموز الماضي، في محافظات وسط وجنوبي العراق ذات الغالبية الشيعية، على تردي الخدمات العامة، مثل الكهرباء والماء، فضلًا عن قلة فرص العمل.

كما أنها ثاني أكبر محافظات العراق مساحة بعد الأنبار، وهي مركز صناعة النفط في البلاد ومنفذها البحري الوحيد.