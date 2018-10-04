الصدر يمهل عبد المهدي عامًا لإثبات نجاحة في رئاسة وزراء العراق

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، اتفاق الكتل السياسية على منح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مهلة عام لإثبات نجاحه أمام الشعب.

وقال الصدر، في تغريدة له على “تويتر”: “إننا تمكنّا من جعل رئيس الوزراء مستقلًا ومستقيلًا من الفساد الحكومي السابق، وأوعزنا له بتشكيل كابينته الوزارية دون ضغوطات حزبية أو محاصصة طائفية أو عرقية، رافضًا ترشيح أي وزير من التيار الصدري أيّا كان”.

وأضاف الصدر: “إننا بدأنا خطوات الإصلاح، وها نحن نتممها قدر المستطاع، مثمنًا جهود المرجعية الدينية، وكل من سانده”، لافتًا إلى أنه تم “الاتفاق على منح عبد المهدي مهلة عام لإثبات نجاحه أمام الله وأمام الشعب، ليسير بخطى حثيثة وجادة نحو بناء العراق وفق أسس صحيحة، كما حاول سلفه من قبله”.

وقال الصدر: “إما ينتصر الإصلاح كليًا، وإما ينتفض الشعب كليًا”.

وبدأ عادل عبد المهدي مباحثاته مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تساؤلات عن طبيعة تدخل الأحزاب الحاكمة في اختياراته وفرض مرشحين معينين عليه لتسلم حقائب وزارية.

وقال مصدر مطلع على طبيعة تحركات عادل عبد المهدي لـ “إرم نيوز” إنه يسعى إلى تشكيل حكومة من خارج الأحزاب السياسية وعدم الرضوخ لضغوطاتها ورفض أي مرشح تقدمه تلك الأحزاب، والاعتماد على كفاءات من خارج المنظومة السياسية.