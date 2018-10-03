بعد لقائه الرئيس اللبناني.. الحريري “متفائل” بشأن تشكيل الحكومة

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن تفاؤله بشأن تشكيل حكومة جديدة، وتجاوز حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، بعد مرور 5 أشهر على الانتخابات العامة.

وأعلن الحريري بعد لقائه الرئيس اللبناني الاتفاق مع الأخير “على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة؛ بسبب الوضع الاقتصادي، وأن الأجواء إيجابية وسيكون هناك لقاء ثانٍ مع الرئيس عون قريبًا”.

وتخشى قطاعات واسعة في لبنان، خصوصًا الاقتصادية، من الانعكاسات السلبية لتأخر تشكيل الحكومة؛ بسبب حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد.

وكان الحريري صرّح على مدى الشهور التي تلت الانتخابات العامة، حول قرب تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكسر حالة الجمود السياسي.