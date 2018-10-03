صحيفة إسرائيلية: صواريخ إيران على داعش بسوريا رسالة للدول الخليجية

ذكرت صحيفة إسرائيلية، الأربعاء، أن إطلاق إيران صواريخ باليستية على قواعد تنظيم داعش شمال سوريا، كان بمثابة رسالة لدول الخليج والولايات المتحدة.

ولفتت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في تقرير لها، إلى أن “الحرس الثوري الإيراني، استهدف “داعش” في مناطق بعيدة ولم يهاجم المنظمة الأهوازية التي اتهمها متحدث باسم الحرس، بأنها كانت وراء الهجوم الدموي على عرض عسكري في منطقة الأهواز الأسبوع الماضي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الهجوم جاء بعد تزايد التصريحات من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية وإسرائيل، بأن برنامج الصواريخ الإيراني يشكل تهديدًا كبيرًا”.

وأفادت بأنه “لهذا السبب فإن قيام إيران بإطلاق صواريخ على سوريا يشكل تحديًا خطيرًا للولايات المتحدة، التي تتمركز قواتها بالمنطقة نفسها التي تعرَّضت للقصف”، منوهة إلى أنه “باستهدافها سوريا فإن إيران أرادت إرسال رسالة للسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى، بأنها قادرة على إطلاق صواريخ من أرضها، والتسبب بأذى لتلك الدول”.

وأنهت الصحيفة الإسرائيلية تقريرها بالقول: “هناك احتمال أن تكون المنظمة الأهوازية نفذت العملية العسكرية، لكن طهران استغلت الموقف لإرسال رسالة تهديد بشأن الصواريخ التي تقوم بتطويرها، لذلك قام الحرس الثوري بمثل هذه الضربة بدلًا من ضرب الطرف الذي نفَّذ العملية”.