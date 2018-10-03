تغريدة حيدر العبادي “الأخيرة” تثير الإعجاب والشجن بمواقع التواصل

أثار حيدر العبادي حالة من الشجن، بين السياسيين والمحللين والكتاب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في آخر لحظاته على رأس الحكومة العراقية.

وكان آخر ما غرّد به رئيس الوزراء قبل تركه لمنصبه رسالة تهنئة إلى عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة الجديد، الذي تم تكليفه من الرئيس العراقي الجديد برهم صالح بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اختياره مرشح تسوية من معظم الكتل السياسية.

وقال العبادي في تغريدته: “الأخ السيد عادل عبد المهدي المحترم، السلام عليكم، أهنئكم بمناسبة تكليفكم بتشكيل الحكومة الجديدة متمنيًا لكم النجاح في تشكيلها، واختيار من هو الأصلح لشغل المناصب الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين سائلًا العلي القدير أن يأخذ بأيديكم لما فيه عز العراق وشعبه وحفظ أمنه ورفاهه”.

الاخ السيد عادل عبد المهدي المحترم

السلام عليكم

اهنئكم بمناسبة تكليفكم بتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا لكم النجاح في تشكيلها واختيار من هو الاصلح لشغل المناصب الحكومية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين سائلا العلي القدير ان يأخذ بأيديكم لما فيه عز العراق وشعبه وحفظ امنه ورفاهه — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) October 2, 2018

وأثارت تلك التغريدة ردود فعل واسعة بين الناشطين والمغردين، إذ إنها من الحالات النادرة التي يقوم فيها مسؤول عربي بتهنئة خلفه.

ودشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا لتوديع وشكر العبادي بعنوان #شكرا_حيدر_العبادي شارك فيه طيف واسع من الإعلاميين والسياسيين وغيرهم.

المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ علق قائلًا: “نقطة إيجابية لك حيدر العبادي وشكرًا لك ولجهودك في تحرير العراق من داعش وحفظ وحدة البلد وتحقيق الأمن وإيمانك بالتداول السلمي للسلطة وكسر شعار ما ننطيها”.

نقطة إيجابية لك حيدر العبادي وشكرا لك ولجهودك في تحرير العراق من داعش وحفظ وحدة البلد وتحقيق الأمن وايمانك بالتداول السلمي للسلطة وكسر شعار ما ننطيها https://t.co/vsjt8aLje2 — Ali Aldabbagh (@alialdabbagh1) October 3, 2018

وقال الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد معلقًا: ” خطوة راقية ونادرة، رئيس الوزراء في #العراق المنتهية فترته حيدر العبادي @HaiderAlAbadi يغرّد مهنئًا رئيس الجمهورية المنتخب د. برهم صالح @BarhamSalih ويهنئ خلفه، رئيس الوزراء، أيضًا الجديد عادل عبدالمهدي”.

خطوة راقية ونادرة، رئيس الوزراء في #العراق المنتهية فترته حيدر العبادي @HaiderAlAbadi يغرد مهنئاً رئيس الجمهورية المنتخب د. برهم صالح @BarhamSalih

ويهنيء خلفه، رئيس الوزراء، ايضاً الجديد عادل عبدالمهدي pic.twitter.com/7FuabBFVsO — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) October 3, 2018

ووصف الإعلامي عامر الكبيسي في تغريدة له العبادي بأنه “أفضل رئيس وزراء منذ 2003، وقال: ” لقد كان حيدر العبادي أفضل رئيس وزراء من 2003 .. #شكرا_حيدر_العبادي لقد أخرجت العراق من أخطر الشرور.التقسيم، وداعش.وقد أعدت للجيش العراقي هيبته.وعاد 80% من المهجرين. وسيجد من يأتي بعدك أرضية جيدة. يمكن له البناء عليها. نخشى من الرجوع للوراء. ونتمنى الخير لبلدنا وأهلنا”.

لقد كان حيدر العبادي

أفضل رئيس وزراء من 2003 .. #شكرا_حيدر_العبادي

لقد أخرجت العراق من أخطر الشرور.

التقسيم، وداعش.

وقد أعدت للجيش العراقي هيبته.

وعاد 80% من المهجرين.

وسيجد من يأتي بعدك أرضية جيدة.

يمكن له البناء عليها.

نخشى من الرجوع للوراء.

ونتمنى الخير لبدلنا وأهلنا. pic.twitter.com/JC382hofqp — عامر الكبيسي (@amer_alkubaisi) October 2, 2018

صحافي عراقي يدعى فلاح علق على تهنئة العبادي لعادل عبدالمهدي قائلًا: ” #شكراً_حيدر_العبادي فعلت ما عجز أن يفعله غيرك نتمنى أن يكون حال العراق أفضل @HaiderAlAbadi.

#شكراً_حيدر_العبادي فعلت ما عجز ان يفعله غيرك نتمنى ان يكون حال العراق افضل .@HaiderAlAbadi https://t.co/f6FIiKwDhE — falah (@Falahjournalist) October 3, 2018

الإعلامي أحمد عداي الفراجي تمنى بدوره لو أن العبادي استمر لولاية أخرى في الحكومة العراقية، وقال: ” أفضل رئيس وزراء للعراق بعد 2003، كنت أتمنى أن تكون لولاية ثانية؛ لكن قدر الله وما شاء فعل، ولعلّه خير شكرًا لك حيدر العبادي”.

أفضل رئيس وزراء للعراق بعد 2003 كنت أتمنى أن تكون لولاية ثانية لكن قدر الله وما شاء فعل ولعله خير شكرا لك حيدر العبادي — احمد عداي الفراجي (@alanbari111) October 3, 2018

وقال المغرد إيهاب أمجد: “شكرًا جزيلًا ٤ أعوام قدّمت كل ما بوسعك ما راح ينسالك التاريخ خطابك الوطني اللي كتل الطائفية بالعراق و انتصاراتك المبهرة على داعش بوقت قياسي و جهودك الرائعة بوحدة العراق وعدم انفصال الإقليم بالإضافة لاسترجاع جزء من هيبة الدولة بالداخل و الخارج شكرًا جزيلًا من القلب”.