عهد التميمي للفصائل الفلسطينية: توحدّوا وإلا تمردنا عليكم

حثت عهد التميمي، الثلاثاء، الفصائل الفلسطينية على التوحد من أجل فلسطين، و”إلا فهي وجيلها سيتمردون عليها ويجدون البديل لها”.

جاء ذلك في كلمة لها بمهرجان خطابي نظمه على شرفها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) بمقره المركزي بالعاصمة تونس.

وقالت التميمي، “نحن جيل لن نكرر ما فعله الجيل الذي قبلنا، ولن نقبل التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين التاريخية”.

وأضافت “إذا لم تتوحّد الفصائل الفلسطينية وكان توحدهم هدفه الأساسي تحرير فلسطين، سنجد بديلًا لهذه الفصائل وسنتمرد عليها”.

وأوضحت أن الجيل السابق “استشهد وقتل وجرح من أجل حلّ الدولتين ووثِق بالمؤسسات الدولية والعالم من أجل تحقيق هذا الحلّ وتنازل عن أرضه التاريخية، ولكن إسرائيل ضيعت الفرصة”.

وقالت التميمي “نحن كجيل سنغير طريقة نضالنا حتى تحرير فلسطين كلها، ولن نتنازل عن أي شبر من أرضنا لأي أحد ولن نرجع لأي مؤسسات دولية أو دول”.

وأضافت “نحن كفلسطينيين لن نقاوم من أجل تحرير فلسطين بل سنقاوم مع أي مظلوم في العالم”.

واعتبرت التميمي أنه “إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية فالأجدر أن نغيّر المدافعين لا القضية (الفلسطينية)”.

وفي وقت سابق اليوم استقبل الرئيس التونسي عهد التميمي وعائلتها في قصر قرطاج، حيث تزور البلاد بدعوة من الرئاسة التونسية.