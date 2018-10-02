أول تعليق من حزب بارزاني بعد هزيمة مرشحه لرئاسة العراق

قال الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة، مسعود بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، إنّ أطرافًا سياسية خرقت الاتفاقات التي أبرمت معه بشأن منصب رئاسة الجمهورية.

ويأتي ذلك في أول تعليق للحزب بعد انتخاب مرشح منافسه “الاتحاد الوطني”، برهم صالح، رئيسًا للعراق، عقب منافسة حادة مع فؤاد حسين، والذي انسحب أخيرًا من السباق الرئاسي.

وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان: “إنّ أطرافًا سياسية عراقية خرقت الاتفاقات المبرمة، بشأن المنصب وهي من تتحمل المسؤولية المترتبة على هذا الخرق”، مضيفًا أنّ “مرشحنا فؤاد حسين انسحب من سباق الرئاسة بسبب الخرق الحاصل”.

وخلال اليومين الماضيين أجرى الحزب الديمقراطي الكردستاني مفاوضات مكثفة مع الأحزاب السياسية في العاصمة بغداد لرفع حظوظ مرشحه إلى الرئاسة، فيما قالت وسائل إعلام عراقية إنّ “نواب تحالفات سائرون والفتح والقانون والحكمة صوّتوا لصالح برهم صالح في مجلس النواب”.

وشهدت جلسة اختيار رئيس الجمهورية خلافات حادة بين الحزبين الكرديين “الاتحاد الوطني” و”الديمقراطي الكردستاني”، الذي أعلن سحب مرشحه الرئاسي فؤاد حسين، بعد تصويت غالبية النواب لبرهم صالح.