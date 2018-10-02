استشهاد مُسن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مسنٍ فلسطيني (٧٨ عامًا)، مساء الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة .

وأكدت إدارة مستشفى شهداء الأقصى، في تصريح صحفي، استشهاد المواطن إبراهيم العروقي من سكان المغازي جرّاء إصابته بالرصاص الحي في الظهر.

وأوضحت مصادر محلية أن الشهيد المسن كان برفقة ابنه على الحدود الشرقية وسط القطاع، حتى باغتته رصاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أوصله إلى مستشفى شهداء الأقصى جثة هامدة .

ومازال التوتر الأمني يخيم على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ حيث تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي والقناصة، على السياج الأمني الفاصل بين القطاع وإسرائيل.