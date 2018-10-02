التلفزيون العراقي: فوز برهم صالح بمنصب الرئيس

أعلن التلفزيون العراقي مساء اليوم الثلاثاء فوز المرشح برهم صالح برئاسة العراق، بعد أن قرر منافسه فؤاد حسين، الانسحاب من الجولة الثانية.

وأكدت وسائل إعلام عراقية وحسابات رسمية لسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي انسحاب حسين، احتجاجا على عدم التزام بعض النواب، بالتصويت له.

وقال مراسل “إرم نيوز” إن انسحاب فؤاد حسين لم يعتبر من قبل رئاسة البرلمان كونه غير قانوني، حيث يلزم توقيع المرشح على عريضة الانحساب حتى يتم اعتمادها رسميا.

ولم تحسم الجولة الأولى من عملية التصويت داخل البرلمان، من سيكون رئيسًا للعراق، فيما بدأت الجولة الثانية، مع انخفاض في عدد النواب المصوتين، مقارنة بالجولة السابقة.