نتنياهو: محاولة إيران ربط إسرائيل بهجوم الأهواز “أمر سخيف”

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، محاولة إيران ربط إسرائيل بهجوم إرهابي في الأهواز”، جنوب البلاد بأنه “أمر سخيف”.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه، اطلعت عليه الأناضول؛ ردًا على اتهام إيران المخابرات الإسرائيلية والأمريكية “بالوقوف وراء هجوم”، استهدف الأسبوع الماضي عرضًا عسكريًا في مدينة الأهواز جنوب البلاد.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية عن نتنياهو، قوله: “حقيقة أن عِبارة الموت لإسرائيل قد كُتبت على الصواريخ التى أطلقت فى سوريا يثبت كل شيء”، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أنّ “الحرس الثوري” استهدف بـ6 صواريخ بالستية متوسطة المدى، مواقع “داعش” في منطقة البوكمال السورية.

وأشار التلفزيون إلى أنّ هذا الهجوم يأتي ردًا على هجوم الأهواز، الذي استهدف عرضًا عسكريًا أقيم في الأهواز بمحافظة خوزستان، بمناسبة الذكرى الـ38 للحرب الإيرانية العراقية (1980– 1988).

وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن نائب قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، قوله، بأن على زعماء أمريكا، وإسرائيل توقع رد إيراني “مدمر”.

وقبل مغادرته إلى نيويورك، الأسبوع الماضي، للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، اتهم روحاني الولايات المتحدة ودول مدعومة منها (لم يسمها) بـ”تسهيل” وقوع الهجوم.

فيما قال المرشد الإيراني، على خامنئي، إن “دمى الولايات المتحدة (لم يسمها)” تحاول “خلق حالة من الفوضى” في إيران.