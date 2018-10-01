مستغلين إضرابًا فلسطينيًا.. مستوطنون يتراقصون في شوارع القدس (فيديو)

أثار فيديو لمستوطنين إسرائيليين يتجولون في شوارع القدس القديمة، ويرددون عبارات دينية خاصة بهم، غضب أهالي المدينة، يوم الإثنين.

جاء ذلك، بعد أن كانت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أعلنت عن إضراب شامل في مدن الضفة الغربية والداخل المحتل وقطاع غزة؛ احتجاجًا على قانون القومية.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من المستوطنين يتراقصون في شوارع البلدة القديمة، بعد أن أغلقت المحال التجارية أبوابها التزامًا بالقرار الذي دعت له القوى الوطنية والإسلامية.

وطالب المقدسيون أصحاب المحلات التجارية بإعادة فتح محالهم التجارية “والتصدي للمستوطنين الذين انتهزوا فرصة الإضراب من أجل التجول في شوارع القدس القديمة والرقص على ألحان الأناشيد الدينية اليهودية التي يرددونها”.