الخارجية اللبنانية تستدعي سفراء الدول للرد على اتهامات نتنياهو بشأن صواريخ حزب الله

تناقلت وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية على السواء، بيانا صادرا عن وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت، جاء فيه أن الوزارة بصدد الرد على الإدعاءات التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزعم خلالها أن حزب الله “يمتلك مخازن صواريخ في محيط مطار بيروت”.

وورد في البيان أن وزارة الخارجية “سترد على رئيس حكومة العدو الصهيوني في ما خص مخازن الصواريخ بمحيط مطار بيروت”، فيما أعلنت الخارجية البنانية أنها دعت جميع السفراء المعتمدين في لبنان، للحضور تماما الساعة الثالثة بعد ظهر الإثنين، الى مقرها للاستماع الى رد الوزارة على ادعاءات نتنياهو.

تأتي الخطوة اللبنانية على خلفية خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، والذي هدد خلاله بالعمل ضد الأهداف الإيرانية في سوريا ولبنان، وذكر أن منظمة حزب الله تستغل المدنيين اللبنانيين كدروع بشرية، وعرض صورا ألتقطت بالأقمار الاصطناعية لثلاثة مواقع مزعومة قرب مطار بيروت، وعلق قائلا: “تعلم إسرائيل ماذا تفعلون ولن تسمح لكم بالتنصل من ذلك”.

وعقب خطاب نتنياهو، والذي كشف خلاله أيضا معلومات بشأن ما قال إنها مواقع إيرانية نووية سرية، نشر الإعلام العبري صورا منسوبة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، تظهر مواقع قرب مطار بيروت، يقول إنها مخازن للصواريخ تتبع حزب الله، محذرا من أن الأمر يهدد حياة المدنيين في قلب العاصمة اللبنانية.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لشؤون الإعلام العربي، أفيحاي أدرعي، مقطع فيديو عبر صفحته على “فيسبوك” ووضع له عنوان “أعزاءنا المسافرين في الخطوط اللبنانية وغيرها المتوجهة إلى مطار الحريري الدولي، نرجو منكم الجلوس وربط أحزمة الأمان، لدينا إعلان هام وخطير… حزب الله، لبنان- بيروت”.

وجاء في الفيديو القصير الناطق باللغة العربية: “أيها السياح، لو نظرتهم إلى اليمين على بعد 500 متر، من مسار الهبوط، لرأيتم موقعا آخر لحزب الله في مشروع صواريخه”، كما جاء في الفيديو أن الموقع قريب من البنايات المدنية في حي الأوزاعي ودون اكتراث بسكان الحي.