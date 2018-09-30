موسكو تقر بمقتل 112 جنديًا روسيًّا في سوريا

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، أن عدد قتلى العسكريين الروس في سوريا بلغ 112 عسكريًا منذ اطلاق العمليات الروسية في هذا البلد.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها بونداريف، الأحد، بمناسبة مرور 3 سنوات على التدخل العسكري الروسي في سوريا.

وقال بونداريف إن الخسائر البشرية لقوات بلاده في سوريا بلغت 112 عسكريًا، وأن حوالي نصف هؤلاء قُتلوا جراء تحطم طائرة “أن-26” واستهداف طائرة “إيل-20”.

وأشار إلى خسارة القوات الروسية أيضًا 8 طائرات و7 مروحيات وعددًا من المدرعات.

بونداريف، أكّد أن خسائر الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، كانت قد بلغت في الأعوام الـ3 الأولى، 4800 عسكري، وعلى الأقل 60 دبابة و400 مدرعة و15 طائرة و97 مروحية.