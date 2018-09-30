حماس: لقاءات القاهرة شهدت “عمقًا وتقاربًا” في المواقف‎

كشفت حركة حماس أن وفدها المتواجد في القاهرة، عقد الأحد، لقاءً مطولًا مع المخابرات المصرية حول “جملة من القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني”.

وأكدت الحركة عبر موقعها الرسمي، أن “اللقاء شهد عمقًا وتفهمًا وتقاربًا ملموسًا لمواقف الطرفين”، فيما يستكمل وفد الحركة عقد مزيد من اللقاءات مع القيادة المصرية.

وشارك في اللقاء أعضاء المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، وخليل الحية ونزار عوض الله وعزت الرشق وحسام بدران وروحي مشتهى، إضافة إلى القيادي طاهر النونو.

ووصل الوفد إلى القاهرة السبت، عبر معبر رفح الحدودي للقاء مسؤولين في المخابرات المصرية فيما يتعلق بملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع الاحتلال.

في المقابل، توجه وفد برلماني فلسطيني من حركة فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانيين العرب.

وقال عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة فتح، إن زيارة الوفد البرلماني إلى القاهرة “لا علاقة لها من حيث المبدأ بالمشاورات الجارية مع حركة حماس فيما يتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية”.