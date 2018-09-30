البرغثي لـ”إرم نيوز”: مقترح ترشيحي لرئاسة الحكومة الليبية أو “الرئاسي” صحيح

عقَّب السفير الليبي في الأردن محمد حسن البرغثي على مقترح نيابي مسرّب، بترشيحه لرئاسة المجلس الرئاسي أو الحكومة الليبية قائلًا “لا تعليق”.

لكن البرغثي أكد في اتصال هاتفي مع ” إرم نيوز”، أن “المقترح صحيح وجاء نتيجة مباحثات تجري حاليًّا بين أعضاء من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة”.

في الأثناء، قالت مصادر سياسية ليبية لـ” إرم نيوز” إن “مقترح ترشيح البرغثي جاء على أساس مناطقي، بتولية شخصية من الشرق الليبي رئاسة الدولة، على أن تكون رئاسة الحكومة من الغرب الليبي أو العكس”.

ونصَّت القائمة المبدئية التي سربت السبت، على “مقترح مقدم من عدد من النواب حول شكل المجلس الرئاسي المقبل، إذ ترشح فايز السراج رئيس مجلس رئاسة الدولة، وإدريس المغربي نائبًا أول، وعبدالمجيد سيف نصر نائبًا ثانيًا”.

كما نصت القائمة على محمد حسن البرغثي رئيس مجلس رئاسة الدولة، بالقاسم أقزيط كنائب أول، وحامد الحضيري نائب ثان، وعبدالرحمن شلقم رئيس مجلس رئاسة الدولة، وأحمد معتيق نائب أول، وعلي القطراني نائب ثان.

يشار إلى أن أحد النواب البارزين، أكد ليل السبت أن “حكومة موحدة برئاسة فايز السراج في طريقها للتشكيل”.

وذكر عضو مجلس النواب حمد البنداق، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أنّ “محادثات مكثفة تجري حاليًا بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بحضور المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة”، مشيرًا إلى أنّ “تلك المحادثات تحرز تقدمًا”.

وأشار البنداق إلى أنّه “تم الاتفاق على تعديل المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، الذي سيترأس الحكومة الموحدة أيضًا”، مضيفًا أنّ “مجلس النواب سيمنح الثقة لهذه الحكومة”.